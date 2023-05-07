يد الأهلي تصارع الزمالك على كأس السوبر الإفريقي

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مع غريمه الزمالك، في السابعة مساء اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإفريقي، الذي يقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة.

وتأهل فريق رجال يد الأهلي إلى المباراة النهائية مباشرة، بعد أن اعتذر نادي الترجي التونسي عن عدم المشاركة في البطولة، فيما تأهل الزمالك للنهائي عقب تخطيه فريق جي إس كي الكونغولي بنتيجة 45-25.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 1000 مشجع لمباراة النهائي التي تقام في السابعة مساء غد الأحد على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وتحدد 50 جنيهًا سعرًا للتذكرة، والتي سيتم طرحها في موعد لاحق مساء اليوم، وفقًا للنظام المتبع في حضور المباريات، من خلال التنسيق مع شركة تذكرتي.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد للمرة السادسة

6 مواجهات

الزمالك فاز 3

الأهلي فاز 2

٢٠١٧ بمدينة العيون فوز الأهلى على الزمالك بنتيجة ٢٣/٢٩

٢٠١٨ بالقاهرة فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة ٢٠/٢١

٢٠١٩ بمدينة العيون فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة ٣٥/٣٨

٢٠٢١ بالقاهرة فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة ٢٧/٢٨

٢٠٢٢ بمدينة نيامي فوز الاهلى على الزمالك بنتيجة ٣١/٣٢

مواجهات الأهلي والزمالك موسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢

خاض الفريقين هذا الموسم ٦ مواجهات وتعتبر مواجهة نهائي السوبر الافريقي هيا اللقاء السابع للفريقين هذا الموسم

الزمالك حقق الفوز في ثلاث لقاءات مقابل الأهلي حقق الفوز في ثلاث لقاءات

المواجهة الأولى بطولة السوبر للمحترفين

فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة ٢٣/٢٧

مواجهات دوري المحترفين

فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة ١٩/٢٠

فوز الأهلى على الزمالك بنتيجة ٢٢/٢٧

فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة ٢٣/٣١

فوز الاهلى على الزمالك بنتيجة ٢١/٢٤

بطولة كأس مصر الدور قبل النهائي

فوز الأهلى على الزمالك بنتيجة ٢٥/٢٧

الزمالك أحرز في شباك الأهلي ١٤٦ هدف مقابل أحرز الأهلي في شباك الزمالك ١٤٣ هدف.