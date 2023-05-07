الفيشاوي وهادي الباجوري وعارفة عبد الرسول في ندوة «قمر 14» بالكاثوليكي.. صور

رصدت عدسة «البوابة نيوز» حضور الفنان أحمد الفيشاوي، والمخرج هادي الباجوري، والفنانة عارفة عبد الرسول، أمس السبت، لـ ندوة فيلم «قمر 14» ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته 71.

فيلم «قمر 14» بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وبيومي فؤاد وشيرين رضا وغادة عادل ومحمد جمعة وأحمد مالك وياسمين رئيس وأسماء أبو اليزيد وخالد أنور ومي الغيطي وأحمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما من أقدم المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952 ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية التي تقام سنويًا بشكل منتظم.

ويكتسب المهرجان أهمية وخصوصية متميزة لذلك يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين وتكمن هذه الأهمية والخصوصية في أنه لا يمنح جوائز إلا للأفلام والأعمال التي تتميز بمستواها الفني الراقي والتي تدور أفكارها وموضوعاتها حول قضايا تهم المجتمع وتفيده ويكون لها تأثير إيجابي على جمهوره بعيدًا عن الأفكار والموضوعات والأفكار التي يغلب عليها العنف ويغلفها إطار من الإثارة الفجة.

ندوة "قمر ١٤" بحضور الفيشاوى وعارفة عبد الرسول وهادى الباجورى

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