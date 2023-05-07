ضبط 115 ألف قطعة مرقة دجاج منتهية الصلاحية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود مديرية التموين في تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مستمرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق والاطمئنان على توافر السلع وصلاحيتها، حيث قامت المديرية بتنفيذ حملة تفتيشية بدائرة مركز قطور، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط صاحب مخزن مواد غذائية بحيازته كمية وقدرها ١١٥٠٨٦ قطعة مرقة دجاج ماركة معروفة منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون على العبوات.

وتم تحريز المضبوطات بمعرفة الحملة بمكان آخر تخوفا من تبديدها وإعادة بيعها للمواطنين لحين صدور قرار النيابة العامة بإعدامها وتم تحرير محضر بالواقعة.