انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق بإحدي قرى مركز أبو كبير بالشرقية

شهدت قرية المناسترلي التابعة لمركز ابو كبير بمحافظة الشرقية منذ قليل إنهيار منزل مكون من ثلاث طوابق

وعلي الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الأمن والدفاع المدني والاسعاف الي مكان الانهيار.

فيما أكد شهود عيان وجود اب ونجله تحت الأنقاض وخروج الطفل ١٢ عام وتم نقله إلي مستشفي ابو كبير المركزي.

وسنوافيكم بالتفاصيل