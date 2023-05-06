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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

التعاون الإسلامي تدعو لتقديم الدعم الإنساني العاجل للسودان

حسين إبراهيم طه
حسين إبراهيم طه
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دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء في المنظمة، والمؤسسات المالية والإنسانية والجهات المانحة الدولية; لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان في ضوء الأوضاع التي تواجهها البلاد حاليا.

وطالب الأمين العام للمنظمة -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية- المانحين والشركاء بالتركيز على توفير الإمدادات الطبية والخدمات الصحية للسودان.

وجدد دعوته إلى الاحترام الكامل للمبادئ والمعايير الإنسانية، داعيا الأطراف إلى تسهيل إيصال المساعدة الإنسانية للمحتاجين في جميع أجزاء البلاد.

منظمة التعاون الإسلامي المساعدات الإنسانية السودان