التعاون الإسلامي تدعو لتقديم الدعم الإنساني العاجل للسودان

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء في المنظمة، والمؤسسات المالية والإنسانية والجهات المانحة الدولية; لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان في ضوء الأوضاع التي تواجهها البلاد حاليا.

وطالب الأمين العام للمنظمة -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية- المانحين والشركاء بالتركيز على توفير الإمدادات الطبية والخدمات الصحية للسودان.

وجدد دعوته إلى الاحترام الكامل للمبادئ والمعايير الإنسانية، داعيا الأطراف إلى تسهيل إيصال المساعدة الإنسانية للمحتاجين في جميع أجزاء البلاد.