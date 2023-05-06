الدوما الروسي: الإرهاب يشق طريقه إلى عمق روسيا لإسكات كلمة الحق

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بـ مجلس النواب الروسي ليونيد سلوتسكي، إن الإرهاب يشق طريقه إلى عمق روسيا لإسكات كل كلمة حق تتصدى للدعاية المعادية لروسيا.

وأضاف البرلماني الروسي تعليقًا على محاولة اغتيال الكاتب والسياسي الروسي "زاخار بريليبين" اليوم السبت، إن الإرهاب يشق طريقه إلى عمق أراضينا لإسكات كل شخص من أمثال "داريا دوجينا"، و"فلادلين تاتارسكي"، والآن "زاخار بريليبين" طعنت كلمته النازيين الجدد ودعايتهم المعادية ل روسيا بقوة أكبر من الأسلحة، مشددًا على أن جميع هذه الحوادث تشير إلى تورط أوكرانيا في محاولة اغتيال "زاخار بريليبين".

وفي سياق ذي صلة، أعلنت لجنة التحقيق الروسية اعتقال مشتبه بتهمة محاولة اغتيال "بريليبين"، مشيرة إلى أنه أقر بمحاولة الاغتيال بتوجيهات من الاستخبارات الأوكرانية.

وأوضحت أن الموقوف أقر بأنه زرع القنبلة على طريق سيارة "بريليبين" وقام بتفجيرها عن بُعد وعقب ذلك فر من المكان، إلا أن الشرطة الروسية اعتقلته فور خروجه من الغابة.

وتوجه "زاخار بريليبين" إلى دونباس عام 2015 وعمل مستشارًا لرئيس دونيتسك الشعبية.