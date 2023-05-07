اليوم.. باريس سان جيرمان بدون ميسي يحل ضيفًا على تروا بالدوري الفرنسي

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، ضيفًا ثقيلًا على نظيره تروا، بملعب دي أوب، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الفرنسي.

ويدير الحكم رودي بوكييه، مباراة باريس سان جيرمان وتروا، التي تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويدخل البي إس جي، اللقاء بدون النجم الأرجنيتني ليونيل ميسي؛ نظرًا لغيابه عن تدريبات الفريق مؤخرًا؛ بسبب جولته التي أجراها بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن كريستوف جالتيير، المدير الفني للفريق الباريسي، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة تروا، اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023.

ميسي

وشهدت القائمة المكونة من 19 لاعبًا، استمرار غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا للإصابة، مع غياب ميسي بعد توتر العلاقة بينه وبين فريق العاصمة الفرنسية، حيث ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن النادي الفرنسي قرر إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بعد رحلته إلى السعودية، دون الحصول على إذن من المدرب وإدارة باريس سان جيرمان.

ميسي في السعودية

وقال البرغوث الأرجنتيني في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، يعتذر خلاله لزملائه وإلى إدارة النادي: «اعتقدت بصدق أنني سأحصل على يوم إجازة بعد مباراة لوريان، كما كان يحدث في الأسابيع السابقة».

وأضاف ميسي: «نظمت هذه الرحلة ولم أستطع إلغاءها، كنت قد ألغيتها بالفعل من قبل»، كما قدم اعتذاره لزملائه في الفريق.

وارتبط اسم ليونيل ميسي في الفترة الأخيرة، بانتقاله إلى الدوري السعودي عبر بوابة الهلال، الذي قدم عرضًا رسميًا لضم الأسطورة الأرجنتينية في الموسم المقبل، حسب تقارير إعلامية عديدة، في ظل رفضه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة تروا

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان، لمباراة تروا، على النحو التالي.

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما – لوتيلييه – سيرجيو ريكو.

خط الدفاع: سيرجيو راموس – ماركينيوس – خوان بيرنات – دانيلو بيريرا – بيتشابو – نهاجا.

خط الوسط: ماركو فيراتي – فيتينيا – فابيان رويز – كارلوس سولير – زائير إيمري – إسماعيل الغربي – ريناتو سانشيز.

وفي الهجوم: كيليان مبابي – إلياس حسني – إيكيتيكي.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 75 نقطة، فيما يأتي تروا في المركز الثامن عشر (ثاني مراكز الهبوط) وفي رصيده 22 نقطة.