اليوم.. معرض «مصر الجميلة بعيون ولادها» في ضيافة بيت السناري

يستضيف بيت السناري الأثري، التابع لمكتبة الإسكندرية، معرض فني تحت عنوان "مصر الجميلة بعيون ولادها" للفنان شريف إسماعيل، وذلك في السابعة مساء اليوم الأحد، بمقر البيت في حي السيدة زينب.

يضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية التي تعبر عن روعة وجمال مصرنا الحبيبة، ويقام على هامش المعرض جولة تاريخية وأثرية داخل بيت السناري، وعرض فيلم تسجيلي عن حكاية الصور، وكذلك ورشة للتصوير الفوتوغرافي بعنوان "الابتكار والإبداع في الصورة الفوتوغرافية".

يقام المعرض في الفترة من الأحد 7 وحتى الخميس 11 مايو الجاري، وهو في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بتاريخ وتراث مصر، والمساعدة على تعزيز المشاركة، والتأكيد على دور وأهمية الفن الهادف في المجتمع.