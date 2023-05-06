مستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ تقضي علي قوائم الأنتظار لمرضي الغسيل الكلوي

أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ، أنه تم الأنتهاء من القضاء على قوائم الأنتظار لمرضي حالات الغسيل الكلوي بمستشفى سيدي سالم المركزي، التابع لإدارة سيدي سالم الصحية.

وقال، الدكتور عبد الرحمن سرحان، مدير مستشفي سيدي سالم المركزي، بمحافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من قوائم انتظار لحالات الغسيل الكلوي بمركز سيدي سالم لأول مرة، والبالغ عددهم 17 حالة من أبناء المركز كانوا ضمن قوائم الانتظار بمستشفي كفر الشيخ العام، و دسوق العام، والهلال الأحمر ، بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور حازم موسي، مدير إدارة الكلى بالمديرية.

وأضاف ،مدير عام مستشفي سيدي سالم المركزي، إنه تم التواصل، مع هذه الحالات ال17 لتحويل اوراقهم الي مستشفي سيدي سالم المركزي، وتم استقبالهم جميعا بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفي سيدي سالم المركزي، اليوم السبت، وتم استقبال المرضي وتم بالفعل عمل جلسة الغسيل الاصطناعي لهم، وتم رفع كفاءة عدد الأسرة من 35 سريرا إلي 42 سريرا بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى.

وأوضح "سرحان"، أنه بعد إضافة هؤلاء المرضي ال 17 إلي وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي أصبح يتردد عليها عدد حالات 149 مريض غسيل كلوي، متمنيًا الشفاء العاجل للجميع، تحت إشراف مدير الوحدة الوحدة الدكتور بهاء الحنفي، وكيل المستشفي لشئون الكلي، والدكتورة رانيا الحنفي، مشرفة التمريض بالوحدة، والمهندسة شريفة فتحي مصطفي، والمهندسة صفاء محروس غازي.