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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

العاهل الأردني بعد حفل تتويج الملك تشارلز الثالث: نتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
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قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعد حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا العظمي، اليوم السبت: "حقا حفل رائع بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا."

وكتب عبر حسابه علي "تويتر" بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث: "أحر تهانينا وتمنياتنا لعهد مجديد ومزدهر، نتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة والصداقة التي امتدت لقرن من الزمان".

وحضر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله في العاصمة البريطانية لندن، مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

كما حضر مراسم التتويج، التي أقيمت بكنيسة دير ويستمنستر، أفراد العائلة المالكة البريطانية وقادة وزعماء ورؤساء وفود رسمية من العديد من دول العالم.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الملك تشارلز الثالث حفل تتويج