صور| إخماد حريق في حظيرة ماشية بمنطقة البجوات بالوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، على حريق في حظيرة ماشية بمدينة الخارجة دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في حظيرة ماشية شمال مدينة الخارجة.

تبين نشوب حريق في حظيرة ماشية شمال شرق مدينة الخارجة بالقرب من منطقة البجوات الأثرية، أسفر عن نفوق رأس واحدة من الغنم، وتفحم الحظيرة ومحتوياتها دون خسائر بشرية.

انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق وتمكنت من اخماده والسيطرة عليه ومنع امتداد السنة النيران للمناطق الزراعية المجاروة، وتحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اخماد حريق في حظيرة ماشية بمنطقة البجوات في الوادي الجديد (1)

اخماد حريق في حظيرة ماشية بمنطقة البجوات في الوادي الجديد (2)

اخماد حريق في حظيرة ماشية بمنطقة البجوات في الوادي الجديد (3)

اخماد حريق في حظيرة ماشية بمنطقة البجوات في الوادي الجديد (4)

اخماد حريق في حظيرة ماشية بمنطقة البجوات في الوادي الجديد (5)

اخماد حريق في حظيرة ماشية بمنطقة البجوات في الوادي الجديد (6)

اخماد حريق في حظيرة ماشية بمنطقة البجوات في الوادي الجديد (7)

اخماد حريق في حظيرة ماشية بمنطقة البجوات في الوادي الجديد (8)

اخماد حريق في حظيرة ماشية بمنطقة البجوات في الوادي الجديد (9)