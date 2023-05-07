الزمالك يُجهز عرضًا ماليًا قويًا لتجديد عقد سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

تعقد لجنة الكرة بالزمالك والتى يشرف عليها أمير مرتضى منصور، جلسة عاجلة خلال ساعات قليلة مع يوسف أسامة نبيه، نجم الفريق الشاب وذلك بعدما نما إلى علم إدارة الزمالك عن دخول فريق بيراميدز في مفاوضات متقدمة مع اللاعب لإقناعه بترك الزمالك.

كما ستعقب جلسة «نبيه»، جلسة لأمير مرتضي مع سيف فاروق جعفر، أيضًا والذى يُعد من اللاعبين المميزين بالفريق وينال ثقة مدربي الفريق في الفترة الماضية، حينما تتاح له فرصة المشاركة أساسيًا أو بديلًا، ويخشى النادي من انتقاله للمنافسين أيضًا، وهو ما يجعل أمير مرتضى، يُخطط حاليًا لإقناعه بتجديد عقده لسنوات طويلة مقبلة.

ويجهز أمير مرتضي منصور، عرضًا ماليًا قويًا للثنائي سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه، من أجل الحصول على توقيعهم على العقود الجديدة وغلق الباب أمام المنافسين سواء بيراميدز أو الأهلي، خاصة وأن ثنائي الزمالك هما مستقبل الفريق مع أكثر من لاعب تم تصعيده من قطاع الناشئين بالموسم الماضي والحالي.

«أوسوريو» يخوض لقاء بروكسى فى الكأس بالقوة الضاربة

وبالحديث عن فريق الكرة الأول بالزمالك، فمن المقرر أن يواصل، اليوم الأحد، تدريباته على ملعب النادي بميت عقبة، وذلك استعدادًا للقاء بروكسي، المقرر له بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

ويقوم الجهاز الفني للزمالك في الفترة الحالية بوضع خطة المباراة ومن سيشارك ومن سيجلس بديلًا، خاصة وأن المباراة قد تشهد مشاركة عناصر بديلة لنظر لعدم قوة الفريق المنافس الذى يشارك خارج دوري الأضواء والشهرة ويُعد مغمورًا بالنسبة للجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وباتت القوة الضاربة للزمالك جاهزة للقاء بعد تعافى أكثر من لاعب من الإصابات التى لحقت بهم مؤخرًا، وأبرزهم: مصطفي شلبي، وأحمد فتوح، وعمرو السيسي، ونبيل عماد «دونجا»، وعبدالله جمعة، على أن يكون قرار مشاركتهم أساسيًا في اللقاء بيد المدير الفني للفريق.

ويدخل فريق الزمالك، غدًا الإثنين، معسكرًا مغلقًا استعدادًا للقاء، وذلك بعد أن يختتم الفريق تدريباته على ملعب النادي بميت عقبة، ثم يقوم المدير الفني بإعلان القائمة التي ستشارك في المباراة.