بدء المباحثات الثنائية السودانية في مدينة جدة السعودية

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" إن المباحثات الثنائية السودانية، التى أعلن عنها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، بدأت اليوم السبت، فى مدينة جدة السعودية من أجل التوصل إلى حل سلمى للأزمة السودانية.

وتابعت القناة أنه حتى اللحظة لم تخرج أى أخبار عن تلك المباحثات أو النتائج النهائية التى توصلت إليها اليوم، ومن المنتظر أن تستمر حتى الغد.

وأضافت أن تلك المباحثات ستشمل الحديث عن هدنة، وفق تصريحات الأطراف المتنازعة، مشيرة إلى وصول وفد من الجيش السودانى يضم 4 ممثلين عن الجيش، بما في ذلك 3 ضباط وسفيرا ممثلًا لوزارة الخارجية السودانية، إلى جانب 3 ضباط من قوات الدعم السريع.

وأوضحت أن هناك ترحيبا ببدء تلك المباحثات من جانب منظمة التعاون الإسلامى ومنظمة التعاون الخليجى التى ناشدت كافة الأطراف إلي ضرورة التوصل إلى هدنة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والحفاظ على مقدرات الشعب السودانى.