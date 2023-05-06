انطلاق تطبيق «تاسكد إن» بالمملكة العربية السعودية

أعلنت مجموعة ميجا تراست المالكة والمطورة لتطبيق تاسكد إن ، أول مساحة عمل رقمية في مصر ، عن انطلاق التطبيق في المملكة العربية السعودية العام الجاري كأول الأسواق الخليجية التي ينطلق فيها التطبيق.

من جانبه قال الدكتور إسلام نصر الله رئيس مجلس إدارة مجموعة ميجا تراست: " بعد ما حققه تطبيق تاسكد ان من نجاح كبير في السوق المصرية ، كان يجب أن يختبر تحديات جديدة وهو ما جعلنا نتوجه للسوق السعودية باعتباره أحد أكبر الأسواق الخليجية ، بجانب الطفرة الكبيرة التي تشهدها السوق السعودية حالياً في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وما صاحبها من توجهات التوسع في القطاع غير النفطى وتشجيع الصناعة والمستثمرين من خلال حوافز قدمتها المملكة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

وكشف نصرالله ،أن تطبيق"تاسكد إن" قام بتوقيع ٤ عقود مع شركات بالسعودية خلال أسبوع واحد من إطلاقه.

وأضاف إن السوق السعودية واعدة جداً في ظل السياسات الحكومية التي يتبعها حالياً ، مشيرا إلى أنTaskedin يطمح لتحقيق نجاح كبير في السوق السعودية بعد النجاح الذي حققه في السوق المصرية باعتباره أولى محطاته الخليجية.

وأكد مؤسس شركةTaskedin ، أن هناك أكثر من ١٥٠ شركة تستخدم تطبيق تاسكد إن في مصر اليوم بدعم من فريق عمل التطبيق الذي يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة أسبوعياً لتقديم الدعم الفني لتلك الشركات.

وأشار إلى أن تطبيقTaskedin يعتبر أول مساحة عمل رقمية بالشرق الأوسط يدعم اللغة العربية بجانب اللغة الإنجليزية، كما يوفر للإدارة والعاملين قدر كبير من الشفافية حول تقييم كل موظف في العمل، من حيث عدد ساعات العمل وعدد المهام وتقييم الأداء شهرياً ، وبالتالي اتخاذ قرار المكافأة أو الترقية أصبح وفق أرقام محددة بدقة، وهذا يقضي على التمييز داخل العمل، حيث إن الأهواء والميول تنعدم أمام الأرقام الفعلية الواقعية وبالتالي ينال كل موظف ما يستحقه في إطار من المنافسة الشريفة والعادلة.