«أندرايف» تشارك فى ماراثون نهر النيل الكبير بسباق 5 كيلومتر

شاركت أندرايف، منصة الخدمات الحضرية والتنقل، في تنظيم ماراثون نهر النيل المصري الكبير الذي أقيم بـ مدينة الشروق، من خلال سباق أندرايف الشباب لـ ٥ كيلو مترات وأيضا دعم المنظمين للماراثون الحاصلين على مسار معتمد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

قدم ماراثون نهر النيل المصري الكبير ٤ سباقات جري لفئة الكبار تختلف من حيث المسافات، ماراثون(٤٢ كيلومترا) ونصف ماراثون(٢١ كيلومترا)وأيضا ماراثون لـ ١٠ و٥ كيلومترات إضافة إلى ذلك سباق أندرايف ٥ كيلومترات للشباب.

وحصد كل المشاركين في السباق بمختلف الفئات ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وايضاً جوائز نقدية، كما حصل المشاركون في سباق أندرايف على تيشيرات وحقائب رياضية مجانية وجوائز مالية.

على صعيد آخر، شاركت خدمة in Drive توصيل في الماراثون من خلال رفع شعار "توصيل كل شيء في أي مكان" من أجل زيادة التوعية بخدمة أندرايف توصيل.

صرحت آنا فيدروتشوك مسؤول المشاريع الرياضية بأن المشاريع الخاصة بـ سباقات الجري التي تنفذهاinDrive تهدف إلى تطوير ودعم سباقات الماراثون التي لا تحظى بشعبية كبيرة، تسعى إندرايف لدعم المنظمين المحليين الذين لديهم قدر كبير من الشغف والحماس ولكنهم يفتقرون إلى الدعم

وقالت : لذلك اخترنا فريقGreatPharaohsRunners، الذي أثبت نفسه بالفعل في هذا المجال الرياضي، خاصة أنهم لديهم خبرة في كيفية تنظيم سباقات الماراثون لفترة طويلة وحصلوا على شهادةAIMS ، لكن في الوقت نفسه ليس لديهم رعاة أو أي دعم مادي، وكنا على ثقة أنه بإمكانهم إقامة حدث رائع لعدد كبير من الرياضيين الشباب ".