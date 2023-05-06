220 ألف سيدة حامل معرضة للموت في السودان

دائما ما تدفع المرأة السودانية ضريبة اندلاع الحروب، التى تكون فى الغالب أهلية تدور أحداثها فى دول العالم الثالث، وأكدت العديد من الدراسات العالمية أنه بنسبة 90% من ضحايا تلك الحروب تكون من النساء والأطفال.

وخلال الأيام الماضية ازدادت وتيرة الاشتباكات في السودان، ولهذا تعاني الكثير من النساء الحوامل في السودان انعدام الرعاية الصحية خاصة للسيدات الحوامل.

ويصل عدد حالات السيدات الحوامل التى قد تعرضت حياتهن للخطر إلى 220 ألف سيدة في الخرطوم حسب تصريحات صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وخلال الأيام القليلة الماضية شاهدنا العديد من المشاهدة القاسية أصعبها وصول سيدة حامل بصعوبة بالغة للمستشفى للولادة، محاولة الفرار من طلقات الرصاص والقصف والحفاظ على طفلها الذى لم تره بعد، ولكن ما أن وصلت إلى المستشفى حتى لقت حتفها إثر طلقات نارية هى ووالدها، وبعد محاولات عديدة من الأطباء جاء طفلها للحياة ولكن بعد أن سلبته الحرب حضن والدته.

كما أن هناك العديد من النساء التى تم استقبالهن فى العديد من المستشفيات فى حالات ولادة مبكرة وجاء ذلك نتيجة لخوفهن الشديد وحالات الذعر التى انتابت السيدات جراء أصوات القذف وإغلاق المستشفيات.