«جى بى إكس جلوبال سيستمز» تتوسع فى مركز بيانات بالقاهرة

أعلنت شركة جي بى اكس جلوبال سيستمز، المقدم الأول لخدمات مراكز البيانات المحايدة في أفريقيا بالتعاون مع ريدكون جروب، عن استثمار جديد في القاهرة بقيمة ٢.٧ مليار جنيه لتوسيع مركز البيانات الحالي كايرو ٢.

هذا التوسع سيضيف ١٢ ميجاوات كهرباء على الحالي و٩٠٠٠ متر مربع من المساحة للاستضافة مما يجعل إجمالي المساحة المجهزة في السوق المصرية من قبل جي بى اكس تصل إلى ١٢٦٠٠ متر مربع

أثبتت جي بى إكس أنها المقدم الرائد لمركز البيانات عالي التوافر والمحايد في مصر وهي معروفة بخدمة العملاء المتميزة وضمان التشغيل بنسبة ٩٩.٩٩٩٪. توفر جي بى إكس الموقع الاستضافة لأكبر عملاء المؤسسات في مصر والمنطقة.

سيكون توسع جي بى إكس لمركز بيانات كايرو ٢ عبارة عن منشأة مبنية لهذا الغرض مصنفة من المستوى ٤ مع ١٢ ميجاوات من الكهرباء لدعم التطبيقات ذات كثافة عالية من الكهرباء وكبائن ٥٢U، إلى جانب وصلات الربط الداخلية. ستكون المرحلة الأولى من التوسع جاهزة للعملاء في وقت مبكر من الربع الأول من عام ٢٠٢٥.

أكد الدكتور عمرو طلعت أن صناعة مراكز البيانات تشكل أساسيات بناء رئيسية في استراتيجيتنا لمصر الرقمية كما تصر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على خلق بيئة جذابة للاستثمارات في صناعة مراكز البيانات بفضل الموقع الجغرافي لمصر، إلى جانب شراكاتها العالمية الواسعة في الكابلات البحرية، والبنية التحتية المحلية المرنة كلها تساعد على بروزها في هذه الصناعة"

قال نيك تانزي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جي بى إكس جلوبال سيستمز أن جي بى إكس تعمل على توسيع دورها المهم في دعم التحول الرقمي لمصر واستراتيجيتها لمصر الرقمية. تعمل شركتنا في مصر منذ أكثر من ١٥ عامًا وهذا الاستثمار الجديد يدعم إيماننا القوي بأن مصر مركز أساسي للبنية التحتية العالمية للإنترنت ونمو سوق نابض بالحياة.

" وعلق طارق الجمال، رئيس ريدكون جروب، قائلاً:"لقد كانت مشاركتنا في بناء مركز بيانات جي بى اكس في عام ٢٠١٣ شهادة مهمة على التزامنا بالمساهمة في النهوض بالقطاع التكنولوجي.

واضاف : نحن نتفهم الدور المهم الذي تلعبه مراكز البيانات في عالم اليوم المترابط ونحن ندعم ونعزز الابتكار وتوفير حلول البناء التي تلبي المتطلبات المتطورة باستمرار للصناعة