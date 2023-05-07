حقك علينا.. خطوات الحصول على المساعدة النقدية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

تُقدم المساعدة النقدية للاحتياجات الأساسية إما بانتظام مرة كل شهرين أو مرة واحدة خلال أشهر الشتاء (منحة الشتاء) للاجئين وطالبي اللجوء المسجلين الأكثر ضعفًا، وفقًا لنتائج التقييمات.

وليس لكل لاجئ مسجل الحق في الحصول على مساعدة نقدية، ولكن يتم تقديم المساعدة النقدية للاجئين الأكثر ضعفًا بناءً على معايير محددة، وإذا كنتي ممن تنطبق عليها المواصفات فعليك باتخاذ الخطوات التالية..

كخطوة أولى، يجب عليك تسجيل نفسك وعائلتك لدى المفوضية، إذا كان لديك بالفعل بطاقة المفوضية الخاصة بك، فقد قمت بتغطية هذه الخطوة بالفعل.

وبناءً على المعلومات التي قدمتها للمفوضية أثناء التسجيل، ستتمكن المفوضية من تحديد أهليتك للحصول على المساعدة النقدية.

إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات، فستقوم المفوضية بإحالة حالتك إلى كاريتاس لإجراء مقابلة تقييم الحالة.

خطوة ثانية، لأي استفسارات أو ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالمساعدة النقدية التي تقدمها المفوضية، يمكنك التوجه إلي المقرات الآتية:-