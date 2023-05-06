الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا يشارك بحفل تنصيب الملك تشارلز الثالث

بدأ منذ قليل حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، ملكا رسميا للمملكة المتحدة، وسط إجراءات أمنية مشددة وصفت بأكبر تجمع من القوات البريطانية

وقالت ميرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا إن الاتحاد يشارك في جميع المظاهر الاجتماعية ببريطانيا حتي يكون له بصمه ودور مؤثر في المجتمع الذي يعيشون فيه .

و حضر الحفل مجموعة من الاتحاد ببريطانيا .

وأضافت خليل أن آخر مراسم تنصيب كانت منذ ٧٥ عاما للملكه الراحله اليزابيث الثانيه ان مراسم تنصيب جلالة الملك لم تستغرق سوي ساعتين بدلا من اربعة ساعات وايضا عدد الحضور اقتصر علي ٢٢٠٠ مدعو بدلا عن ٨٢٥١ مدعوً وقت تنصيب الملكه الراحله .

وأوضحت ان تكلفة الحفل تجاوزت المليون جنيها استرلينيا ولكن في المقابل شهد الاقتصاد البريطاني دفعة هائلة تزيد عن 8 مليارات جنيه إسترليني خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة لبنك التتويج.

وختمت خليل بأنها نيابه عن الاتحاد العام للمصريين في الخارج أرسلت خطابا موجها لمكتب جلالة الملك بالتهنئة وخالص الامنيات الطيبه بالتوفيق