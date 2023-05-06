بـ5 ملايين دولار.. «بروباركو» تدعم الشركات الناشئة المصرية بالاستثمار فى صندوق «ديسربتيك»

أعلنت"بروباركو" الذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنميةAFD، عن استثمارها في صندوقDisrupTechVentures لرأس المال الجريء، لدعم التنمية في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر والمساعدة في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في البلاد.

ورصدت Proparco مبلغ ٥ ملايين دولار في DisrupTech، والتي تهدف إلى توفير رأس مال أولي لما يصل إلى ٢٨ شركة ناشئة مع التركيز بشكل أساسي على خدمات التكنولوجيا المالية، هذا وقد نجح صندوق DisrupTech Ventures في جمع ٣٦ مليون دولار من عدة مستثمرين، بما في ذلك مؤسسات تمويل دولية وصناديق أموال واستثمارات عائلية.

وتعدDisrupTech مصدر تمويل مهما لشركات التكنولوجيا المصرية، التي تواجه في كثير من الأحيان تحديات لجمع رأس المال لطرح ابتكاراتها في السوق.

وبات توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية أمرا مُلحا وضروريا للتحول الرقمي والشمول المالي في مصر. وفي الوقت نفسه، يبلغ حجم رأس المال الاستثماري المتاح في مصر ربع متوسط الأسواق الناشئة، على الرغم من نموه بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.

الجدير بالذكر أنه إلى جانب الدعم المالي تقدمDisrupTech أيضًا المشورة والإرشاد الإستراتيجي للشركات التي تدعمها.

قال محمد عكاشة، الشريك الإداري لصندوقDisrupTechVentures"إن مصر غنية برواد الأعمال والمؤسسين الموهوبين، ولكن في كثير من الأحيان، لا يمكنهم تأمين رأس المال الذي يحتاجون إليه لتحقيق رؤيتهم وتوسيع أعمالهم، فنحن دائمًا متحمسون لدعم رواد الأعمال المبتكرين لزيادة الوصول إلى الخدمات المالية والمساهمة في نمو الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر".

تم إطلاقDisrupTech منذ عامين، واستثمر الصندوق حوالي ٤٠ ٪ من حجمه في شركات التكنولوجية الناشئة في مصر، وقد تأسستDisrupTech من قبل فريق محترف من خبراء في مجال التكنولوجيا المالية حيث يتمتع الفريق بخبرة واسعة في مصر وعلى الصعيد الدولي.

وقالت فرانسوا لومبارد، الرئيس التنفيذي لـProparco أن صندوق ديسربتيك بات واحدًا من المستثمرين الرائدين في المرحلة المبكرة للشركات في مصر، ذلك بفضل سجل ديسربتيك في بناء الشركات الناشئة وخبرتها الكبيرة بالمجال".

وتابعت لومبارد"هذا التعاون يتماشى مع استراتيجيةProparco لتعظيم التأثيرات وتمويل الابتكار، وذلك من خلال تعزيز ظهور صناعة ديناميكية لرأس المال الاستثماري لدعم رواد الأعمال في مصر وإفريقيا."

ويعتبر استثمارProparco فيDisrupTech جزءًا من برنامج رأس المال الجريء الخاص بها ، والذي استثمرتProparco من خلاله أكثر من ١٢٠ مليون يورو في شركات إفريقية في مراحلها المبكرة وصناديق رأس المال الاستثماري منذ عام ٢٠٢٠.