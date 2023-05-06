بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بالفوز على فيردر بريمن

عزز فريق بايرن ميونخ، مساء اليوم السبت، صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني، بفوز صعب على فيردر بريمن بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيسير شتاديون في إطار منافسات الجولة 31 من البوندسليجا.

كان الشوط الأول من اللقاء، انتهى بالتعادل السلبي، ولكن في الشوط الثاني حقق البايرن مراده في 10 دقائق بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 62 و72، عن طريق سيرجي جنابري وليروى ساني على الترتيب.

حاول لاعبو فيردر بريمن، العودة بنتيجة المباراة، بتقليص الفارق عن طريق نيكلاس شميدت في الدقيقة 86، ولم ينجح أصحاب الأرض في إدارك التعادل، ليحصد البافاري 3 نقاط ثمينة في صراعه على لقب الدوري الألماني.

بتلك النتيجة، حافظ بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 65 نقطة، فيما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 35 نقطة محتلًا بها المركز الثاني عشر.