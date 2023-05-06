لجنة بحوث الصحراء تواصل أعمالها لليوم الثاني بقرى وسط سيناء

واصلت لجنة بحوث الصحراء واستصلاح الأراضي لليوم الثاني علي التوالي أعمالها بقري وتجمعات مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء فى إطار اهتمام الدولة بدفع عجلة التنمية الحقيقية على أرض وسط سيناء عن طريق اتساع مساحة الرقعه الخضراء وتقديم كافة أوجه الدعم من القيادة السياسية للمواطنين وبناء على توجيهات محافظ شمال سيناء وبإهتمام ومتابعة سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة.

وتوجهت اللجنه للعمل اليوم بتجمع الدفيدف أحد تجمعات مركز الحسنة حيث قامت بأخذ عينات من التربة لتحليلها وإعطاء وصف تفصيلي يوضح نوع التربة والمحاصيل المناسبة لها والمناخ الملائم

تم ذلك بحضور وليد امين مساعد رئيس المركز والمدينة للتجمعات التنموية وجاري المتابعة واستكمال الأعمال بباقي تجمعات المركز والمدينة غدا .

يأتى ذالك في إطار التنسيق والتعاون بين رئاسة مركز ومدينة الحسنة ومركز بحوث الصحراء لتطوير المنطقة واعمار الصحراء ورفع مستوى المعيشة لمواطني قري مركز ومدينة الحسنة .