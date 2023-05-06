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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لجنة بحوث الصحراء تواصل أعمالها لليوم الثاني بقرى وسط سيناء

إستكمال أعمال لجنة
إستكمال أعمال لجنة مركز بحوث الصحراء بمركز ومدينة الحسنة بو
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واصلت لجنة بحوث الصحراء واستصلاح الأراضي لليوم الثاني علي التوالي أعمالها بقري وتجمعات مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء  فى إطار اهتمام الدولة بدفع عجلة التنمية الحقيقية على أرض وسط سيناء عن طريق اتساع مساحة الرقعه الخضراء وتقديم كافة أوجه الدعم من القيادة السياسية للمواطنين وبناء على توجيهات محافظ شمال سيناء وبإهتمام ومتابعة سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة.

وتوجهت اللجنه  للعمل اليوم بتجمع الدفيدف أحد تجمعات مركز الحسنة  حيث قامت بأخذ عينات من التربة لتحليلها وإعطاء وصف تفصيلي يوضح نوع التربة والمحاصيل المناسبة لها والمناخ الملائم 

تم ذلك بحضور وليد امين مساعد رئيس المركز والمدينة للتجمعات التنموية وجاري المتابعة واستكمال الأعمال بباقي تجمعات المركز والمدينة غدا .
يأتى ذالك في إطار التنسيق والتعاون بين رئاسة مركز ومدينة الحسنة ومركز بحوث الصحراء  لتطوير المنطقة واعمار الصحراء ورفع مستوى المعيشة لمواطني قري مركز ومدينة الحسنة .

شمال سيناء عجلة التنمية مدينة الحسنة بوسط سيناء مركز بحوث الصحراء محافظ شمال سيناء