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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمير سعودى يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث
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شارك وزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملك لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في قاعة ويستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن.

رافق الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

في حين، بارك نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للملك تشارلز الثالث تتويجه بعرش بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر حسابه على "تويتر": "نبارك للملك تشارلز الثالث تتويجه بعرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية."

كما أعرب عن تمنياته للملك تشارلز الثالث التوفيق في مهامه الملكية، متابعا: "ومتطلعين إلى تعزيز التعاون بين بلدينا الصديقين في كل المجالات."

الملك تشارلز الثالث وزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مراسم تتويج العاصمة البريطانية لندن