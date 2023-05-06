الطائفة الإنجيلية تهنئ الملك تشارلز الثالث بتتويجه

هنأت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، جلالة الملك تشارلز الثالث، بمناسبة تتويجه ملكًا رسميًّا للمملكة المتحدة، وزوجته الملكة كاميلا، وكانت قد أقيمت اليوم مراسم التتويج بكنيسة دير ويستمنستر في لندن، بحضور أفراد العائلة المالكة البريطانية وعدد من قادة وزعماء ورؤساء دول العالم.

وقال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في بيان نشرته الطائفة منذ قليل " كل الامنيات القلبية بالتوفيق لجلالة الملك تشارلز والملكة كاميلا في قيادة المملكة المتحدة، والقدرة على بناء السلام ودعم الاستقرار العالمي، في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم ".