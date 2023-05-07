تعرف على حظك في الأبراج اليوم الأحد 7 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية أكثر من تناول الخيار والخس، والبندورة والبطيخ لأنهما يحتويان بالماء، أما من الناحية المهنية تبحث عن عمل آخر لأنك تشعر بعدم التطور.

برج الثور

من الناحية الصحية تفضل أن تعمل رجيم قاسي لأنه يوجد مناسبات كثيرة لديك، أما من الناحية المهنية تفكر بالبحث عن عمل آخر في أسرع وقت ممكن، أما من الناحية العاطفية تسيطر على أعصابك بسبب عصبية شريكك لك.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية حاول تجنب المشروبات الغازية واستبدلها بالماء، أما من الناحية المهني تفضل أن تجد عمل يكون أونلاين لأنك لا تستطيع الاستيقاظ مبكرًا، أما عاطفيًا تشعر بحب ورومانسية اتجاه شريك

برج السرطان

من الناحية الصحية أمورك جيدة لكن تعاني من نقص الحديد، أما مهنيًا تفكر بأخذ إجازة في أسرع وقت ممكنة، عاطفيًا حب قديم يعود مجددًا.

برج الأسد

من الناحية الصحية تشعر بنغزات في الصدر حاول أن تخفف من الأطعمة التي تسبب لك انتفاخات، أما من الناحية المهنية تشعر بضغوطات كبيرة في العمل حاول أن تهدأ وتبدأ بعملها دون تأجيل، أما من الناحية العاطفية لديك رغبة في السفر استشر شريكك.

برج العذراء

من الناحية الصحية تفضل أن تذهب لخبير تغذية لتخفيف وزنك، أما من الناحية المهنية تشعر بالتوتر لأنه في مكان عملك المشاكل لا تنتهي، من الناحية العاطفية تشعر أن الشريك تغير معك في الفترة الأخيرة.

برج الميزان

من الناحية الصحية صداع وغثيان حاول أن تبقى في المنزل وترتاح، أما من الناحية المهنية عملك كثير حاول أن تنظمه، أما من الناحية العاطفية لديك خوف من تصرف الشريك فهو مؤذي.

برج العقرب

من الناحية الصحية نزلة برد حاول أن تتحمى ولا تأكل أطعمة جاهزة، أما من الناحية المهنية تشعر بالرغبة في البحث عن عمل آخر، أما من الناحية العاطفية اهتم بالشريك أكثر.

برج القوس

من الناحية الصحية تجنب التدخين يا عزيزي وحاول أن يكون أكلك صحي، أما من الناحية المهنية تفضل أن تبقى في المنزل وعدم العمل، عاطفيًا علاقة حب تنتهي بالزواج.

برج الجدي

من الناحية الصحية أكثر من تناول الخضار والفواكه يا عزيزي فهي مفيدة للصحة، أما من الناحية المهنية تفضل أن تبدأ بعمل جديد لأنه عملك السابق ملئ بالسلبية.

برج الدلو

من الناحية الصحية تعاني من نقص في النوم حاول أن تنظم نومك وتبتعد عن الكافيين، أما مهنيًا عملك جيد لكن لا يوجد فيه تطوير.

برج الحوت

من الناحية الصحية حاول أن تخفف من الكافيين لأنك تعاني من قلة النوم، أما من الناحية المهنية تشعر بعدم التطور في عملك حاول أن تصارح مديرك، عاطفيًا أنت والشريك تخططان للسفر.