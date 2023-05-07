تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الأحد 7 مايو 2023.

القاهرة

صلاة الفجْر ٣:٣٢ ص

الشروق ٥:٠٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٣٥ م

صلاة العِشاء ٨:٠١ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٣:٣٤ ص

الشروق ٥:١٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:٤٣ م

صلاة العِشاء ٨:١٠ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٣:٤١ ص

الشروق ٥:١٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص

صلاة العَصر ٣:٢٥ م

صلاة المَغرب ٦:٣٣ م

صلاة العِشاء ٧:٥٥ م

أسوان

صلاة الفجْر ٤:١٨ ص

الشروق ٥:٤٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢١ م

صلاة العَصر ٣:٤٧ م

صلاة المَغرب ٦:٥٦ م

صلاة العِشاء ٨:١٥ م

بني سويف

صلاة الفجْر ٣:٣٦ ص

الشروق ٥:١١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٦:٣٤ م

صلاة العِشاء ٧:٥٩ م

إسماعيلية

صلاة الفجْر ٣:٢٦ ص

الشروق ٥:٠٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص

صلاة العَصر ٣:٢٥ م

صلاة المَغرب ٦:٣٢ م

صلاة العِشاء ٧:٥٨ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٣:٢٦ ص

الشروق ٥:٠٠ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص

صلاة العَصر ٣:١٣ م

صلاة المَغرب ٦:٢٠ م

صلاة العِشاء ٧:٤٣ م

سوهاج

صلاة الفجْر ٣:٤٠ ص

الشروق ٥:١٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص

صلاة العَصر ٣:٢٠ م

صلاة المَغرب ٦:٢٨ م

صلاة العِشاء ٧:٤٩ م

السويس

صلاة الفجْر ٣:٢٧ ص

الشروق ٥:٠٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٦ ص

صلاة العَصر ٣:٢٣ م

صلاة المَغرب ٦:٣٠ م

صلاة العِشاء ٧:٥٦ م

المنصورة

صلاة الفجْر ٣:٢٨ ص

الشروق ٥:٠٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٣٧ م

صلاة العِشاء ٨:٠٣ م