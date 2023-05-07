تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الأحد 7 مايو 2023.
القاهرة
صلاة الفجْر ٣:٣٢ ص
الشروق ٥:٠٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٣٥ م
صلاة العِشاء ٨:٠١ م
الإسكندرية
صلاة الفجْر ٣:٣٤ ص
الشروق ٥:١٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٣:٣٦ م
صلاة المَغرب ٦:٤٣ م
صلاة العِشاء ٨:١٠ م
أسيوط
صلاة الفجْر ٣:٤١ ص
الشروق ٥:١٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٣:٢٥ م
صلاة المَغرب ٦:٣٣ م
صلاة العِشاء ٧:٥٥ م
أسوان
صلاة الفجْر ٤:١٨ ص
الشروق ٥:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢١ م
صلاة العَصر ٣:٤٧ م
صلاة المَغرب ٦:٥٦ م
صلاة العِشاء ٨:١٥ م
بني سويف
صلاة الفجْر ٣:٣٦ ص
الشروق ٥:١١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٦:٣٤ م
صلاة العِشاء ٧:٥٩ م
إسماعيلية
صلاة الفجْر ٣:٢٦ ص
الشروق ٥:٠٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص
صلاة العَصر ٣:٢٥ م
صلاة المَغرب ٦:٣٢ م
صلاة العِشاء ٧:٥٨ م
شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٣:٢٦ ص
الشروق ٥:٠٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص
صلاة العَصر ٣:١٣ م
صلاة المَغرب ٦:٢٠ م
صلاة العِشاء ٧:٤٣ م
سوهاج
صلاة الفجْر ٣:٤٠ ص
الشروق ٥:١٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص
صلاة العَصر ٣:٢٠ م
صلاة المَغرب ٦:٢٨ م
صلاة العِشاء ٧:٤٩ م
السويس
صلاة الفجْر ٣:٢٧ ص
الشروق ٥:٠٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٦ ص
صلاة العَصر ٣:٢٣ م
صلاة المَغرب ٦:٣٠ م
صلاة العِشاء ٧:٥٦ م
المنصورة
صلاة الفجْر ٣:٢٨ ص
الشروق ٥:٠٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٣٧ م
صلاة العِشاء ٨:٠٣ م