البارالمبية تهنئ وزير الشباب برئاسة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية

قدم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية المصرية ومجلس الاداره وجميع أسرة الالعاب البارالمبية التهنىة للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمناسبة فوزه الساحق برئاسة الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية بعد منافسه غير متكافئة مع رئيسه السابق الجنوب افريقي فى إنجاز تاريخي للرياضية المصرية

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد فاز بمنصب رئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية FASU، بغالبية الأصوات، أمام منافسه مع الرئيس السابق للاتحاد الجنوب افريقي، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم، بجنوب افريقيا.

بلغ إجمالي التصويت 23 صوتاً، حصل الدكتور أشرف صبحي علي 20 صوتاً مقابل 3 أصوات لمنافسه.



من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر استعادة دورها الطبيعي دوليا وإقليميا بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية خاصةً على المستوي الافريقي، والذي يعود إليه الفضل الأكبر فيما وصلت إليه الدولة حاليا من احترام وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي..

أشار "صبحي" إلي أهمية تواجد مصر علي رأس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية في تعزيز دور مصر في القارة الأفريقية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة لدول القارة للرياضة الجامعية، وتصدير الخبرات المصرية في تنظيم الأحداث الرياضية إلي القارة الإفريقية للاستفادة من خبرتها الكبيرة في هذا المجال وخاصة مع إشادة كافة المؤسسات العالمية الجامعية في الخبرات المصرية، فضلاً عن المساهمة في تعزيز العلاقات بين مصر والدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، ودعم التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة للأنشطة الجامعية سواء الرياضية أو التعليمية.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر للدول الأفريقية على هذه الثقة مؤكدا أنه سيتم العمل على التوسع في تنفيذ أنشطة اتحاد الرياضة الجامعية لتصبح على رأس أولويات الفاعليات الأفريقية التي يتم تنفيذها داخل الجامعات الأفريقية.

حضر الانتخابات اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا"، الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وعدد من رؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية للجامعات بالدول الأفريقية.