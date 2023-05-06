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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. الرئيس: ضرورة وقف إطلاق النار بالسودان والشروع في حوار سلمي

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 7 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

لأول مرة.. أوكرانيا تستخدم باتريوت لاعتراض صاروخ روسى

«هيمارس» تفقد فعاليتها بسبب التشويش.. وجهود غربية لإيجاد حلول

بينها استقبال «بوتين».. روسيا تلغى فعاليات احتفالات عيد النصر فى 6 مناطق

تتويج الملك تشارلز أيام من الثالث.. والاحتفالات فى بريطانيا

النظام الإيرانى يعدم زعيمً ا أحوازيً ا مزدوج الجنسية

هايتى تبحث عن قوة سلام.. والعالم يسعى لمحاربة العصابات بأيد ٍ برازيلية

تحذيرات من حرب أهلية.. الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الصراع فى السودان

الرئيس: ضرورة وقف إطلاق النار بالسودان والشروع فى حوار سلمى

السيسى يستقبل رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى

النورس يحط أخيرً ا على شاطئ الأمان.. حيدر حيدر.. المبدع.. المناضل من أجل كرامة الإنسان

البوابة الرئيس وقف إطلاق النار بالسودان أوكرانيا صاروخ روسي