اقرأ غدًا في "البوابة".. الرئيس: ضرورة وقف إطلاق النار بالسودان والشروع في حوار سلمي

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 7 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
لأول مرة.. أوكرانيا تستخدم باتريوت لاعتراض صاروخ روسى
«هيمارس» تفقد فعاليتها بسبب التشويش.. وجهود غربية لإيجاد حلول
بينها استقبال «بوتين».. روسيا تلغى فعاليات احتفالات عيد النصر فى 6 مناطق
تتويج الملك تشارلز أيام من الثالث.. والاحتفالات فى بريطانيا
النظام الإيرانى يعدم زعيمً ا أحوازيً ا مزدوج الجنسية
هايتى تبحث عن قوة سلام.. والعالم يسعى لمحاربة العصابات بأيد ٍ برازيلية
تحذيرات من حرب أهلية.. الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الصراع فى السودان
الرئيس: ضرورة وقف إطلاق النار بالسودان والشروع فى حوار سلمى
السيسى يستقبل رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى
النورس يحط أخيرً ا على شاطئ الأمان.. حيدر حيدر.. المبدع.. المناضل من أجل كرامة الإنسان