ماذا قالت النيابة بشأن إنهاء شاب حياته داخل مصحة بأبو النمرس؟

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب تخلص من حياته شنقا داخل مصحة إدمان أثناء تلقيه العلاج في أبو النمرس، وإعداد تقرير طبي بحالته لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، كما صرحت النيابة بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من ذلك.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، واستدعاء عدد من العاملين بالمصحة لسماع أقوالهم حول الحادث، والاستعلام عن المصحة لبيان ما إذا كانت مرخصة من عدمه.

الواقعة بدأت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة ابو النمرس، إخطار من غرفة النجدة بالجيزة، يشير إلي مصرع شاب داخل مصحة إدمان، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة أ.ج.ا، ٣٥عاما، وبه آثار خنق حول الرقبة

بعمل التحريات تبين أن الشاب كان يتلقى العلاج داخل المصحة، وأنهى حياته شنقا، ولا شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.