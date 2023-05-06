الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يقضي على أحلام روما بثنائية

قضى فريق إنتر ميلان، على أحلام نظيره روما في الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإيطالي للموسم الجاري 2022-2023، بالفوز عليه بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في قمة الجولة 34 من مسابقة «السيري آ».

وأحرز فيديريكو ديماركو، هدف اللقاء الأول ولفريقه الإنتر في الدقيقة 33 من صناعة دينزل دومفريس، لينتهي الشوط الأول بتقدم النيراتزوري على الذئاب.

وفي الشوط الثاني، أكد البلجيكي روميلو لوكاكو تفوق إنتر ميلان على فريق العاصمة الإيطالية، بهدف في الدقيقة 74 من صناعة زميله لاوتارو مارتينيز.

وبهذا الفوز، عزز الإنتر آماله في احتلال مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مستعيدًا المركز الرابع بالكالتشيو من جاره ميلان، الذي فاز على لاتسيو في نفس الجولة واحتل هذه المركز بشكل مؤقت.

وبتلك النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد روما عند 58 نقطة في المركز السابع.