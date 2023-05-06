بُتر أصبع طفل في محافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت، أثناء العمل داخل محل جزارة بمدينة بورفؤاد.

بتر أصبع طفل داخل محل جزارة في بورسعيد

استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد الطفل:"م.ن.ع" 9 أعوام، مصابًا ببتر في الأصبع الأوسط، بادعاء حدوث إصابته أثناء العمل داخل محل جزارة بالسوق الكبير في مدينة بورفؤاد، فحُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.

كما استقبل مستشفى السلام بورسعيد الشاب "ا.م.ا" 34 عامًا، مصابًا نتيجة سقوط من مرتفع بمنطقة الحرية والحالة العامة مستقرة، بينما استقبل مستشفى الزهور الطفلة :"ب.ع.س" 14 عامًا، مصابة بتسمم غذائي بالمنزل في منطقة السلام، واستقبل المستشفى أيضًا الشاب "ا.م.م" 34 عامًا، مصاب بجروح قطعية متفرقة بالجسم والرأس، نتيجة مشاجرة، والشاب "م.ح.ا" 35 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالجمجمة وجرح قطعي، نتيجة مشاجرة.