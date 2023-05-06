الزمالك يضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي لليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مساء اليوم السبت، علي شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 46-25 في اطار مباراة دور قبل النهائي ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد المقامة حاليا بمصر.

تقدم الفارس الأبيض علي الفريق الكونغولي في الشوط الأول بنتيجة 25-10.

يلتقي الفريق الأبيض غدا الأحد مع الأهلي في مباراة نهائي كأس السوبر الافريقي في تمام الساعة السابعة والنصف علي صالة الأهلي.

يقود الفريق الأبيض فنيا: ماتيو جارلدا مديرا فنيا، وأحمد رمضان مساعد مدرب، وحمادة عبدالباري مدير الفريق، ومحمد اشرف طبيبا، وأحمد صلاح مدرب أحمال، وعادل إمام مديرا إداريا، ومحمد سامي إداريا.