ads
السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي لليد

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مساء اليوم السبت، علي شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 46-25 في اطار مباراة دور قبل النهائي ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد المقامة حاليا بمصر.

تقدم الفارس الأبيض علي الفريق الكونغولي في الشوط الأول بنتيجة 25-10.

يلتقي الفريق الأبيض غدا الأحد مع الأهلي في مباراة نهائي كأس السوبر الافريقي في تمام الساعة السابعة والنصف علي صالة الأهلي.

يقود الفريق الأبيض فنيا: ماتيو جارلدا مديرا فنيا، وأحمد رمضان مساعد مدرب، وحمادة عبدالباري مدير الفريق، ومحمد اشرف طبيبا، وأحمد صلاح مدرب أحمال، وعادل إمام مديرا إداريا، ومحمد سامي إداريا.

كرة اليد بنادي الزمالك شبيبة كينشاسا الكونغولي السوبر الإفريقى لكرة اليد الأهلى