السيدة الأمريكية الأولى: مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث جميلة

وصفت جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم السبت، بأنها كانت جميلة و"من المدهش رؤيتها".

ومثلت جيل بايدن الولايات المتحدة في مراسم التتويج، لافتة خلال مقابلة هاتفية مع وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية عقب انتهاء المراسم التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، إلى أنه "لا يمكنكم تخيل تلك اللحظة التي ترون فيها بالفعل وضع التاج على رأس الملك ثم على رأس الملكة (زوجته)".

وأضافت: "إنه لأمر لا يصدق حقا رؤية تلك اللحظة والمرور بتلك التجربة".

كان قد تم تتويج كاميلا زوجة الملك تشارلز الثالث، ملكة خلال أول تتويج في المملكة المتحدة منذ 70 عاما.

يذكر أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية توفيت في سبتمبر الماضي بعدما اعتلت العرش لسبعة عقود.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن ظهور السيدة الأمريكية الأولى يمثل المرة الأولى التي تحضر فيها سيدة أولى أمريكية حفل تتويج بالمملكة المتحدة. واصطحبت جيل بايدن إحدى حفيداتها، وهي فينيجان بايدن البالغة من العمر 23 عاما خلال الزيارة.