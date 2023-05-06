بنك «QNB الأهلي» يوقع اتفاقية تعاون مع مدينة «زويل» لدعم التفوق العلمي

وقع QNB الأهلي، البنك التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بروتوكول تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، المؤسسة العلمية البحثية الرائدة، يهدف إلى رعاية الطلاب المتميزين والموهوبين وتقديم منح دراسية لعدد منهم، بما يعزز روح الابتكار لديهم.

وقام بتوقيع البروتوكول، محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، فيما وقعه عن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المدينة، وذلك خلال حفل أقيم في مقر البنك الرئيسى، بحضور عدد من القيادات من كلا الطرفين.

وتأتي هذه الاتفاقية بهدف دعم التميز العلمي والمساهمة في تخريج جيل من الطلاب ذوي كفاءة عالية، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة للمجتمع تماشياً مع الركائز الأساسية لأهداف البنك في مجال المسؤولية المجتمعية وقطاع التعليم بصفة أخص.

كما ستساهم في تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى طلاب مدينة زويل، الذين ستكون لهم فرصة الاطلاع على أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية خاصة تلك التي تستهدف فئة الشباب، إلى جانب ما يوفره البنك من تسهيلات للوصول بمنتجاته إلى جميع الفئات وما طوره من قنوات رقمية مبتكرة، تحقيقاً للشمول المالي وتسريع الوصول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد وفق توجهات البنك المركزي المصري.

وبهذه المناسبة، أعرب محمد بدير، عن فخره بالتعاون مع مدينة زويل، أحد الصروح البحثية والعلمية العريقة التي تشجع على التفوق العلمي، مؤكدا أن دعم البنك يعكس حرصه على الارتقاء بقطاع التعليم والبحث العلمي الذي يمثل حجر الأساس في بناء التنمية الشاملة وتعزيز جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود عبد ربه، بجهود البنك في تعزيز منظومة البحث العلمي، مُشددا على أهمية المنح الدراسية التي سيقدمها البنك للطلاب المتوفقين في تعزيز روح المنافسة العلمية وقيم التفوق بينهم، بما يساهم في تطوير مهاراتهم لمواكبة التطــورات الناشــئة علــى ســوق العمــل خاصــة فــي ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتحــول الرقمــي، وصولاً إلى اقتصاد قائم على المعرفة.