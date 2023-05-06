الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتفوق على روما في الشوط الأول

تفوق فريق إنتر ميلان على نظيره روما بهدف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب الأولمبيكو في قمة الجولة 34 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2022-2023.

وأحرز فيديريكو ديماركو، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33 من صناعة دينزل دومفريس، ليضع الإنتر في المقدمة عل حساب الذئاب.

ويحتل روما، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، فيما دخل إنتر ميلان اللقاء وهو في المرتبة الخامسة بـ60 نقطة.

وجاء تشكيل روما كالتالي.

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني - كريستانتي - إبانيز

خط الوسط: زاليفسكي - كمارا - ماتيتش - بوف - سبينازولا

وفي الهجوم: بيليجريني - بيلوتي.

أما إنتر ميلان، بدأ مواجهة روما، بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دارميان - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دومفريس - باريلا - بروزوفيتش - تشالهان أوغلو - ديماركو

وفي الهجوم: لوكاكو - كوريا.