برلماني يطالب وزراء الصحة العرب بالاستجابة لمصر لتقديم مساعدات طبية عاجلة للسودان

طالب الدكتور طلعت عبد القوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب مجلس وزراء الصحة العرب، بتلبية دعوة مصر لتقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى السودان الشقيق، سواء بشكل فردي أو تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، قد أطلق دعوة لإرسال مساعدات صحية إلى السودان.



وأشاد " عبد القوى " فى بيان له أصدره اليوم بجميع القضايا التى استعرضها الدكتور خالد عبد الغفار فى كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الصحة العرب، عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لمناقشة تعزيز التعاون لدعم تقديم الخدمات الصحية بدولة السودان، فى ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الأشقاء، وذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والسادة أعضاء مجلس وزراء الصحة العرب.

وأثنى “عبد القوى” على تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن وزارة الصحة والسكان المصرية اتخذت إجراءات عاجلة، منذ اليوم الأول لبدء العنف في السوادن وأن مصر رفعت درجة الجاهزية والاستعداد للقصوى بجميع المنافذ الحدودية مع دولة السودان، وتزويدها بأطقم الحجر الصحي المطلوبة للقيام بالفحص الطبي الشامل لجميع القادمين، وتكثيف تمركز عدد كافٍ من سيارات الإسعاف داخل المعابر الحدودية للتأمين، والاستعداد لنقل أي حالات قد يستدعي وضعها الصحي نقلها إلى المستشفيات المختصة، مع تأمين تلك المعابر بنقاط طبية، مع رفع درجة الاستعداد بسيارات الإسعاف على طول الطرق المؤدية لتلك المعابر، لافتًا إلى جاهزية جميع المستشفيات الحكومية المتواجدة في المحافظات القريبة من الحدود المشتركة بين الدولتين، لتقديم الخدمات الطبية العلاجية والفورية للوافدين.







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