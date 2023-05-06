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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيديو.. عبد الجليل يطرح برومو أغنية "ليه بيتقال"

فريق عمل أغنية ليه
فريق عمل أغنية ليه بيتقال
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طرح الفنان اللبناني عبدالجليل، القنصل الفخري لجمهورية سيشل في لبنان، برومو أغنية جديدة باللهجة المصرية، بعنوان “ليه بيتقال” تمهيدا لطرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

أغنية "ليه بيتقال" من كلمات الشاعر نبيل أفيوني،  ألحان أحمد زعيم، توزيع شريف منصور، هندسة صوت محمود جودة، والفيديو كليب من إخراج الفنان والمخرج جاد أبو علي.
 

يعد عبدالجليل أول فنان في العالم العربي يشغل منصب قنصلي، حيث أنه القنصل الفخري لجمهورية سيشل في لبنان.
 

سبق أن طرح عبدالجليل عدد من الأغنيات مؤخرا، منها أغنية مايهونش عليا، من كلمات نبيل أفيوني، وألحان صلاح الشرنوبي، ومن توزيع محمد صلاح الشرنوبي، وتسجيل استديوهات ART.


 كما طرح أيضا مؤخرا أغنية بعنوان “يا دنيي”، من كلماته وألحانه، وتوزيع شربل ناشف، وتقول كلمات الأغنية: “يا دني غزي سكينك بعد، هيدا يلي كان منك وعد، مش كافيكي برد ورعد، حتى تغدري فيا بعد”.

https://youtu.be/xC13W_BvWqs
 

ليه بيتقال أغنية طرح برومو