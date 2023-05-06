إسكتلندا تحتفل بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث

ذكرت "بي بي سي" اليوم السبت أنه ستقام احتفالات في الشوارع بكافة أنحاء اسكتلندا للاحتفال بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في كنيسة وستمنستر آبي.

وسيكون هناك تحية بالأسلحة النارية في قلاع إدنبرة وستيرلنج حيث يحتفل الملايين من الناس في كافة أنحاء المملكة المتحدة وأماكن حول العالم بتتويج الملك تشارلز الثالث.

وتجري الاستعدادات في كافة أنحاء اسكتلندا، منذ أسابيع لتبشر بتتويج ملك معروف بحبه للبلاد. كما تعرض جميع المهرجانات على شاشات كبيرة في حدائق شارع برينسيس وكاتدرائية غلاسكو في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة.