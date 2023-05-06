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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسكتلندا تحتفل بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث
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ذكرت "بي بي سي" اليوم السبت أنه ستقام احتفالات في الشوارع بكافة أنحاء اسكتلندا للاحتفال بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في كنيسة وستمنستر آبي.

وسيكون هناك تحية بالأسلحة النارية في قلاع إدنبرة وستيرلنج حيث يحتفل الملايين من الناس في كافة أنحاء المملكة المتحدة وأماكن حول العالم بتتويج الملك تشارلز الثالث.

وتجري الاستعدادات في كافة أنحاء اسكتلندا، منذ أسابيع لتبشر بتتويج ملك معروف بحبه للبلاد. كما تعرض جميع المهرجانات على شاشات كبيرة في حدائق شارع برينسيس وكاتدرائية غلاسكو في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة.

اسكتلندا احتفالات تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث