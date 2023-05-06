محافظ الإسكندرية يلتقي وفد نقابة الصحفيين

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بديوان عام المحافظة، وفدًا من مجلس النقابة العامة للصحفيين ضم خالد البلشي نقيب الصحفيين ، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة وهشام يونس ومحمد يحى وكيلي النقابة، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة، وذلك لبحث سبل التعاون البناء.

هنأ محافظ الإسكندرية نقيب الصحفيين والوفد المرافق بالنجاح في الانتخابات وثقة الصحفيين، متمنيًا لهم خدمة ناجحة للوطن من خلال الكلمة الواعية والإيجابية والبناءة.

تضمن الحديث بحث ملف أرض النادي البحري للصحفيين بمنطقة سابا باشا بالاسكندريه ،واتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء إنشاء وتشغيل النادي .

كما دارت نقاشات حول أهمية ، وأمانة الكلمة ودور الصحفي ومسؤوليته كون الصحافة والإعلام شركاء أساسيين في صياغة رسالة مؤسسات الدولة .

خلال اللقاء قدم البلشي الشكر للمحافظ علي حسن الإستقبال والاستعداد لتقديم كل الدعم للصحفيين.

كما أكد البلشي ان النقابة العامة للصحفيين تقوم الآن بتفعيل دورها كاملاً فيما يتعلق بأخلاقيات العمل الصحفي والتصدي لأي تجاوز ، ومحاسبة المخطئ بما يحقق المصلحة العامة للصحفيين ومؤسسات الدولة.

في نهاية اللقاء أهدي محافظ الإسكندرية درع المحافظة لنقيب الصحفيين تقديراً لدور الصحافة والصحفيين .