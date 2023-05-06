محافظ شمال سيناء: انتظام امتحانات النقل دون شكاوى أو معوقات

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوي الإدارات التعليمية الستة، دون أي شكاوى أو معوقات، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة بها لجان امتحانيه ومتابعة الحالة الصحية للطلاب.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لامتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي الجاري، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

وشدد المحافظ علي توفير الهدوء والنظام أثناء الامتحانات والقضاء علي أي محاولة غش، وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتيجة، فضلًا عن متابعة أعمال الكونترول.

من جانبه أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نحو 60 ألف طالبة وطالبة بسنوات النقل في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة والفنية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام.

أشار رضوان إلى أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي ولم ترد إلى غرفة العمليات أي شكوى من صعوبة الامتحانات، لافتا إلى أن الورقة الإمتحانية مطابقة للمواصفات، والأسئلة جاءت مما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني وفي مستوي الطالب المتوسط.