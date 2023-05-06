الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يؤمن الصدارة بالفوز على ليدز يونايتد

نجح فريق مانشستر سيتي، في تأمين صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، والتي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة البريميرليج.

جاءت ثنائية السيتي في الشوط الأول عن طريق إلكاي جوندوجان في الدقيقتين 19 و27، وصنع الهدفين، الجزائري رياض محرز.

وفي الشوط الثاني، أهدر جوندوجان فرصة إحراز الهاتريك في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، ليقلص بعدها الضيوف النتيجة بهدف في الدقيقة 85 سجله رودريجو مورينو.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليوسع الفارق مع أرسنال الوصيف إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.