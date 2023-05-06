ads
السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يؤمن الصدارة بالفوز على ليدز يونايتد

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجح فريق مانشستر سيتي، في تأمين صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، والتي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة البريميرليج.

جاءت ثنائية السيتي في الشوط الأول عن طريق إلكاي جوندوجان في الدقيقتين 19 و27، وصنع الهدفين، الجزائري رياض محرز.

وفي الشوط الثاني، أهدر جوندوجان فرصة إحراز الهاتريك في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، ليقلص بعدها الضيوف النتيجة بهدف في الدقيقة 85 سجله رودريجو مورينو.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليوسع الفارق مع أرسنال الوصيف إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.

مانشستر سيتى ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد جوندوجان