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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فتح باب التقدم لتراخيص الشماسي بشواطئ مرسى مطروح.. غدا

فتح باب التقدم لتراخيص
فتح باب التقدم لتراخيص الشماسي بشواطئ مرسى مطروح.. غدا
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أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، فتح باب تراخيص الشواطئ للشماسي لصيف 2023 في الموسم السياحي، اعتبارًا من غد الأحد بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسي مطروح.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح إن المستندات المطلوبة للتقدم لتراخيص الشماسي لصيف 2023 هي: ايصالات السداد للتراخيص 2022 ، ملف كرتون، صورة البطاقة الرقم القومي، منوهاً عن كل من يتقدم لدفع السعر المقرر لرخصة الشماسي كدفعة واحدة كامل الثمن لن يتم دفع الزيادة المقررة 10% لهذا العام. 


ونشرت الصفحة الرسمية لمركز ومدينة مرسى مطروح، خلال بيان إعلامي عن تقديم تراخيص الشماسي والمستندات المطلوبة لتقديمها بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمجلس، اعتبارا من غد الأحد 7 مايو الجاري .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بنشر الإعلان عن التقديم لتراخيص الشماسي لصيف 2023 .

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