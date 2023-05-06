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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إطلاق نار في محيط القيادة العامة والقصر الجمهوري بالخرطوم.. فيديو

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
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قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من الخرطوم، إن محيط القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، ومحيط القصر الجمهوري يشهد أصواتًا متقطعة لإطلاق نار ومتفجرات، مع تحليق للطيران العسكري في عدد من مناطق الخرطوم، موضحًا أن انقطاع التيار الكهربائي والمياه مستمر في أحياء وسط وجنوب العاصمة السودانية.

وأضاف «إبراهيم»، خلال رسالة له على الهواء على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بحسب شهود عيان فإن مدينة الخرطوم بحري تشهد هدوءًا تامًا على عكس الأيام الماضية، موضحًا أن هناك بعض التعزيزات الأمنية بوجود قوات الاحتياط المركزي التابعة للشرطة السودانية لتأمين الأسواق العامة والمحلات والمولات التجارية والمراكز الاستراتيجية.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الجيش السوداني يضع الخطط والارتكازات المناسبة لحصار ميليشيا الدعم السريع التي تواصل التسلل إلى أحياء جنوب وشرق الخرطوم، واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.

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