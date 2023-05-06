الدوري الإيطالي.. ميلان يهزم لاتسيو بثنائية

حقق فريق ميلان، مساء اليوم السبت، انتصارًا ثمينًا على نظيره لاتسيو بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإيطالي.

ونجح الروسونيري في تحقيق الفوز الرابع على لاتسيو تواليًا على ملعبه سان سيرو، في الوقت الذي فشل فيه النسور في التسجيل على الأحمر والأسود في آخر 3 مواجهات.

وجاءت ثنائية ميلان عن طريق إسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز في الدقيقتين 17 و29 على الترتيب.

وبهذا الفوز، انقض ميلان مؤقتًا على المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، قبل المواجهة المرتقبة بين روما وإنتر ميلان، التي تنطلق بعد قليل.

ورفع ميلان رصيده إلى النقطة 61 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة وحيدة عن جاره الإنتر صاحب المركز الخامس، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس ثالث الترتيب، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 64 في مركز الوصافة خلف نابولي بطل الموسم الحالي 2022-2023.