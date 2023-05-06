رمضان عبد المعز: لا ترهقوا أنفسكم بالانشغال بما عند الغير

عبر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن تعجبه من اهتمام الكثير من الناس بأسعار السلع والذهب والدولار والسولار، ولا حديث لهم في حياتهم سوى هذه الأشياء ونسيان الآخرة والإعداد لها، قائلا "لو إحنا مثلا بنتكلم في الآخرة، ونذكر الدنيا مفيش مانع إنما ما نجعلش الدنيا أكبر همنا وكل اهتمامنا".

وأضاف رمضان عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة dmc: “الناس عليها وضع الأمور في نصابها الحقيقي والاهتمام بالآخرة، ولكن هذا لا يعني ألا نفكر ونخطط ونضبط امورنا ونجتهد ونعمل في الحياة الدنيا، ولكن دون أن نرهق أنفسنا بالتفكير فيما يمتلكه الغير”.

وتابع الداعية الإسلامي: "ما ترهقش نفسك بما عند الناس وأحمد الله على الستر ونعم الله علينا والناس تشكر نعمة الله وبلاش نشوف ناس ناقمة وجاحدة وحاسدة للغير، وتشتكي من كل شيء، وعلينا أن نتذكر أن الله خير وابقى واحنا مش بنكره ولا نعتزل الدنيا ولكن نضع كل شيء في مكانها، ويجب أن نضع الدنيا في مكانها الحقيقي".