الدوري الإيطالي.. التشكيل الأساسي لمباراة روما وإنتر ميلان

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إنتر ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة 34 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2022-2023.

ويستضيف روما، اليوم السبت، إنتر ميلان على ملعب الأولمبيكو، في اللقاء الذي ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود أندريا بيلوتي، هجوم الذئاب أمام الإنتر، مع تواجد الإنجليزي تامي أبراهام وباولو ديبالا على دكة احتياط فريق العاصمة الإيطالية.

تشكيل روما

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني - كريستانتي - إبانيز

خط الوسط: زاليفسكي - كمارا - ماتيتش - بوف - سبينازولا

وفي الهجوم: بيليجريني - بيلوتي.

تشكيل إنتر ميلان

كما أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة روما، على النحو التالي.

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دارميان - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دومفريس - باريلا - بروزوفيتش - تشالهان أوغلو - ديماركو

وفي الهجوم: لوكاكو - كوريا.

ويحتل روما، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، فيما يدخل إنتر ميلان اللقاء وهو في المرتبة الخامسة بـ60 نقطة.