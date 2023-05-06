تعتزم رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، زيارة جمهورية التشيك يوم /الأربعاء/ المقبل، لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.
وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم /السبت/ أنه من المقرر أن تلتقي ميلوني بنظيرها التشيكي، بيتر فيالا، ومسئولين بارزين آخرين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الأوروبية بالإضافة إلى أوجه التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيات الحديثة.
العالم
رئيسا وزراء إيطاليا والتشيك يبحثان عددا من القضايا المشتركة الأربعاء المقبل
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تعتزم رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، زيارة جمهورية التشيك يوم /الأربعاء/ المقبل، لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.
تعتزم رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، زيارة جمهورية التشيك يوم /الأربعاء/ المقبل، لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.