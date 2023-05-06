رئيسا وزراء إيطاليا والتشيك يبحثان عددا من القضايا المشتركة الأربعاء المقبل

تعتزم رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، زيارة جمهورية التشيك يوم /الأربعاء/ المقبل، لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.

وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم /السبت/ أنه من المقرر أن تلتقي ميلوني بنظيرها التشيكي، بيتر فيالا، ومسئولين بارزين آخرين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الأوروبية بالإضافة إلى أوجه التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيات الحديثة.