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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسا وزراء إيطاليا والتشيك يبحثان عددا من القضايا المشتركة الأربعاء المقبل

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني
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تعتزم رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، زيارة جمهورية التشيك يوم /الأربعاء/ المقبل، لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.
وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم /السبت/ أنه من المقرر أن تلتقي ميلوني بنظيرها التشيكي، بيتر فيالا، ومسئولين بارزين آخرين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الأوروبية بالإضافة إلى أوجه التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيات الحديثة.

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