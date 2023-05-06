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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يرحب بعقد محادثات أولية بين ممثلين عن الأطراف السودانية بجدة

الأردن
الأردن
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رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بعقد محادثات أولية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة اليوم السبت مشيدة بالدور المهم والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لجمع الأطراف حول طاولة الحوار. 
وأعربت الوزارة في بيان عن أملها في أن تسهم هذه المحادثات في وقف العمليات العسكرية وإنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني الشقيق التعرض للمزيد من المعاناة، وأن تسهم في ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

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