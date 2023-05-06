سر تسمية جبل الطور بهذا الاسم

يعد جبل الطور من أشهر الجبال شبه جزيرة سيناء «أرض الفيروز» ويحتل مكانة كببرة من الناخبة الدينية والسياحية وكنز غالٍ لبلادنا مصر ولأنه يحتل مكانة تاريخة ودينية وسياحية عبر عصور التاريخ فتعالي معي عزيزي القارئ نتعرف علي سر تسميته بذلك الاسم.

اولا: فيما يتعلق بطبيعته وموقعه:

يصل ارتفاعه الي ٢٢٩ متر فوق سطح البحر وقريب جدا من جبل سانت كاترين ويقع بمنتصف جبال شبه جزيره سيناء ذلك عن موقعه.

أما عن طبيعته يتسم بنقطه جذب سياحيه حيث أنه يتصف بطبيعة خلابة ومدهشة تجذب اليها كل من أطل عليها ذلك لانه له قمه يصعد اليها من يجذب اليه ليري سلسله كبيره ورائعه من الجبال تقع علي جنوب سيناء فتعطي فرصه لمن ينجذب إليه ويذهب لرؤيته شروق الشمس.

مكانته جبل مشهور وقد احتل مكانه عظيمه عبر عصور التاريخ وترجع تلك المكانة بكل الاديان السماويه حيث أنه ارتبط وجوده بدايه بسيدنا موسي رسول الله الذي ارسله الله لقوم اسرائيل ليخرجهم من الظلمات الي نور وعليه صعد سيدنا موسي وكلم الله عز وجل وعرف بكليم الله بصوت مسموع كما انه وصي عليه الوصايا العشر التي ذكرت باليهوديه والمسيحيه وبذلك ظهرت مكانته لدي اهل الكتاب كما ذكر بالقران بمواضع كثيره خاصه سوره الطور ذلك عن المكانه الدينية.

اما عن المكانه التاريخه

فهي تتجلي في حرص الكثير من الناس وخاصه السياح الذهاب اليها بقصد مشاهده الطبيعه الخلابه التي تعد نقطه جذب لكثير من السائحين ذلك لان قمته تدهش من يصعد عليها إذ يري سلسله كثيره وغايه من الروعه والجاذبية ستقع في الجنوب فضلا عن مشاهده منظر شروق الشمس الرائع الذي يسر الانظار وفضلا عن أنها منظار سياحي فهي مهبط للانبياء ومزار للرهابين والقدسين لما لها من مكانه دينيه كشفت عنها الاديان من خلال الكتب الدينيه الاسلاميه والمسيحيه واليهوديه.

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واطلق عليه بدايه حبل " تابور "وذلك فيقصد تابور "باللغة ليوناينه المكان العالي المرتفع ويقال انه حرف فصار "طابور" وبذلك صار ماخوذ من لغه الاوغريت وهي لغه سوريه اخذت من رأس الشمر وقد عرفت بسوريا ام تحديد فكلمه"طابور"تعرف بالنور والضوء الساطع حيث كانوا اصحاب اللغه يعبدون اله النور الذي عرف الطابور وبعد ذلك عرب اللفظ فصار الطور نسبه الي النور الذي تجلي علي سيدنا موسي عليه السلام عندما كلم الله ذلك طبقا للقران وطبقا للمسيحيه واليهوديه في تلقيه للوصايا العشر.

و يشهد شروق الشمس فنقطه انطلاق النور والضوء الساطع وبذلك عرف بالطور ذلك الجبل الذي يعد دينيا الحبل الذي كلم عليه سيدنا موسي الله سبحانه وتعالي فصار كليم الله وايصا منظار سياحي لكل من يريد أن يشاهد اماكن خلابه عايه من الجمال وعلي ذلك صار اشهر الحبال بسيناء.