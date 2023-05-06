دانا حمدان: كسرت بلكونتي من أجل إنقاذ قط

تحدثت الفنانة دانا حمدان، عن مبادرتها "عزماني عندكم" التي حققت انتشارًا كبيرًا عبر منصات السوشيال ميديا، موضحةً: "عملت المونتاج وكل حاجة لوحدي دي تجربة لأول مرة عشان أحترم خصوصية البيوت، حبيت أكون ضيفة خفيفة لوحدي".

كما تطرقت "حمدان" خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة "dmc"، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، إلى قصة القطة التي جرى إنقاذها بعد بقائها يومين في الماسورة، وقالت: "الحمد لله طلعت، بيجيلي حوالي 30 قطة يوميا عشان ياكلوا عندي وعاملة لهم منطقة بيقعدوا فيها وحدهم، واحدة منهم كانت بتبص على بلكونة جيراني وتبكي بهيستيريا عند جيراني عشان عاوزة ولادها، وأخدتهم من الجيران".

تابعت: "في اليوم التالي بحثت عن القطط دون أجدهم أو أسمع صوتا لهم، بعد فترة قليلة سمعت صوت قطين، وتم استخراجهم من بالوعة، وفي الساعة الثالثة فجرا اتصلت بالدفاع المدني لإنقاذ القط الثالث الموجود بالماسورة، واستجابوا لي وقدموا لي العون على الفور، وبداية من الساعة الخامسة فجرا كسروا في البيت، كرت البلكونة بتاعتي كلها فوق وتحت لإنقاذ القط، وتم إنقاذه بالفعل".